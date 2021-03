Ethereum: gli esperti prevedono una 'crescita esplosiva' nei prossimi mesi

Venerdì i gestori di Ethereum hanno approvato un'importante modifica al modo in cui funziona la rete blockchain su cui si basa la moneta, che entrerà in vigore a Luglio o Agosto e secondo gli esperti potrebbe essere la causa di una "crescita esplosiva" del valore.

Le modifiche prevedono una revisione dell'attuale sistema della seconda moneta virtuale più importante al mondo. Il nuovo sistema allontanerà la struttura delle commissioni di Ethereum e favorirà un nuovo sistema "ad aste" che consentirà ai miner di dare la priorità alle offerte più alte. In base al regolamento approvato, noto come EIP-1559, questa nuova struttura regolerà in maniera dinamica le commissioni, per fare in modo che gli utenti paghino solo l'offerta più bassa per ogni blocco. Di fatto, il tutto porterà alla distruzione dei token Ethereum, riducendo quelli in sospeso.

Il via libera ha provocato una serie di reazioni entusiaste anche tra gli utenti, che attendevano da tempo questo via libera. Lo stesso hanno detto anche gli analisti del mercato, secondo cui la limitazione della quantità di Ethereum disponibili porterà ad un rialzo automatico del prezzo.

Justin D'Anethan, responsabile delle vendite presso l'exchange Equos, in una dichiarazione rilasciata al Business Insider ha affermato che il nuovo sistema non solo dovrebbe rendere "la blockchain più ecologica", ma anche "scalabile". "Aggiungete a questo meno monete in circolazione e avrete una ricetta per una crescita esplosiva" ha concluso.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la criptovaluta viene scambiata a 1.746,75 Dollari.