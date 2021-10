Ethereum, in Europa arrivano gli smart contract per acquistare automobili

Mentre la Francia lavora per la tassazione semplificata sulle criptovalute, anche in Germania si compiono passi da gigante nel mondo della tecnologia blockchain. La notizia del giorno riguarda un brand tedesco che è pronto alla vendita di automobili attraverso gli Smart Contract su Ethereum.

Ad annunciarlo è la stessa Auto1 FT attraverso le parole del Managing Director Taimur André Rashid, il quale ha affermato che "La nostra soluzione digitale offre enormi vantaggi in termini di efficienza ai concessionari di automobili e stabilisce nuovi standard nel settore della mobilità. L'utilizzo di Smart contract riduce al minimo la spesa totale e la documentazione coinvolta nel finanziamento di un'auto. La maggiore sicurezza dei dati insieme ad applicazioni più veloci ed economiche garantisce un'elevata efficienza. Errori o confusione sono praticamente impossibili grazie alla blockchain".

In poche parole, Auto1 FT ha deciso di entrare a piè pari nel mondo degli Smart Contract su blockchain Ethereum, in modo da permettere una maggiore rapidità e affidabilità dei finanziamenti sulle vendite di autovetture. Una svolta storica per un sistema che probabilmente verrà rivoluzionato da questo evento, in quanto la totale digitalizzazione attraverso Smart Contract consentirà attraverso un singolo sistema di gestire anche il pagamento, le commissioni e anche il credit scoring del cliente.

Auto1 FT già in passato ha lavorato sulla tecnologia blockchain, investendo nello sviluppo di un token di sicurezza (STO). Nel frattempo, negli Stati Uniti la US Bank ha lanciato un servizio con Bitcoin per gli investitori.