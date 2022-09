Ethereum guarda al Merge, Bitcoin ancora sotto i 20mila: occhio al mercato

In vista del "Merge", Binance ha azzerato le commissioni ETH nel trading spot. Avrà sortito l'effetto sperato? Allo stato attuale è difficile stabilirlo, poiché a dominare anche in questo weekend è l'incertezza.

Proprio Ethereum è tra le più in affanno, in vista del grande cambio di paradigma in arrivo a metà settembre. ETH si scambia a 1.552 dollari per singolo token, con una capitalizzazione di 189 miliardi e una variazione giornaliera pressoché inesistente, benché sui sette giorni vi sia stata una crescita di poco più del 3%.

Bitcoin, invece, sta faticando enormemente per riuscire a tenere "quota 20mila". Attualmente, BTC si scambia a 19.735 dollari per token per un cap di 376 miliardi e una perdita di circa lo 0,5% giornaliero (1,5%, invece, quella settimanale).

Stessa strada anche per BNB. Il token di Binance è piuttosto stabile sui 277 dollari per moneta, per 44 miliardi di capitalizzazione.

Chi se la passa alla grande, invece, è Cardano (ADA), con una crescita giornaliera del 5% e settimanale del 10%. Attualmente si scambia a 0,49 dopo un periodo di forte flessione, recuperando posizione su Ripple che l'aveva scavalcata qualche settimana fa. La sua capitalizzazione, attualmente, è di 16,8 miliardi, ma c'è aria di cambiamento e un forte entusiasmo, in vista dell'aggiornamento e della tanto attesa scalabilità, soprattutto dopo il lancio della Testnet di Vasil su Cardano.

Stabile XRP, con i suoi 0,32 dollari e 16,3 miliardi. Cresce, invece, Solana, che piazza un +1,11% giornaliero a fronte di una settimana in rosso: si scambia a 31,33 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, mentre la sua capitalizzazione si aggira intorno ai 10,9 miliardi.

Chiude Dogecoin. La memecoin attualmente si scambia sui 0,06 dollari per token, con una crescita dell'1,2% nell'arco delle 24, ma segue lo stesso itinerario di SOL sui sette giorni. La sua capitalizzazione, invece, è di 8,2 miliardi.