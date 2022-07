Ethereum: nuovo hard fork per la blockchain, ma The Merge è dietro l'angolo

Uno dei motivi del brusco calo di Ethereum di giugno, secondo molti analisti, è stato l'avvicinarsi del cosiddetto "The Merge", ovvero del passaggio dal proof-of-work al proof-of-stake per la blockchain della criptovalute. Ciò, però, non sembra aver impensierito i gestori del token.

Al contrario, The Merge è ancora programmato per settembre, nonostante un periodo di relativa incertezza dovuta proprio al calo della criptovaluta degli ultimi mesi, che suggeriva che il passaggio al PoS sarebbe stato posticipato a data da destinarsi, magari dopo la ripresa del mercato.

Mentre la presunta data di The Merge si avvicina, però, la Ethereum Foundation ha iniziato nuove operazioni sulla criptovaluta: nello specifico, la hard fork Grey Glacier di Ethereum è diventata effettiva giovedì scorso alle 00:54 italiane, con il Blocco 15050000, e non sembra aver causato alcun problema alla blockchain o agli utenti della criptovaluta.

Attorno alla hard fork si era sviluppata negli scorsi giorni una certa ansia nella community, perché essa è pur sempre un aggiornamento che divide la blockchain in due, imponendo a tutti gli utenti di transitare sulla "nuova" blockchain e di lasciare quella vecchia, incompatibile con la catena post-aggiornamento e abbandonata dagli sviluppatori.

Lo scopo della hard fork era quello di prevenire la "difficulty bomb" della blockchain Ethereum, che ora dovrebbe verificarsi intorno a fine settembre, esattamente in parallelo con il completamento di The Merge. Stando a quanto riporta Ethereum.org, "la "difficulty bomb" forza in maniera graduale un aumento della difficoltà nell'esecuzione di validazioni proof-of-work, in modo da motivare gli utenti alla transizione al proof-of-stake".

La hard fork di giovedì ha posticipato di 100 giorni (o 700.000 blocchi) l'inizio della "difficulty bomb", che ora sembra essere programmato tra fine settembre e inizio ottobre. Resta da capire se fra tre mesi i creatori di Ethereum lasceranno "esplodere" la bomba, imponendo di fatto il passaggio di tutta la blockchain al proof-of-stake, o se decideranno di aspettare ancora, magari sperando che l'andamento del settore crypto migliori ulteriormente.