Ethereum, Merge a metà settembre? Ecco gli ultimi step verso PoS

La nona shadow fork è partita con 15 ore di anticipo, un altro tassello verso il passaggio di Ethereum al modello Proof-of-Stake è stato completato. Già a giugno 2022 era ormai chiaro che mancava poco ad Ethereum per "The Merge", vale a dire per la transizione.

Con la nuova shadow fork si punterà a mettere alla prova la capacità MEV della blockchain di Ethereum, vale a dire un sistema di priorità delle transazioni, ma la notizia più interessante di giornata riguarda proprio la data in cui finalmente il merge sarà ultimato.

Per il momento, la data da fissare sul calendario è quella del 19 settembre 2022, pertanto nella seconda metà del mese dovrebbe essere effettuato il passaggio definitivo al modello PoS, salvo imprevisti.

Nel frattempo, ad agosto 2022 dovrebbe essere sganciata la cosiddetta "difficulty bomb", un deterrente che comporterà un aumento spropositato nella difficoltà di mining con l'obiettivo di disincentivare i miner dal rimanere nel meccanismo di consenso PoW.

Mentre i giorni passano veloci, non siamo mai stati così vicini a questo cambiamento epocale nella storia di Ethereum di cui, ricordiamo, si parla ormai da anni. Nelle ultime settimane, in ogni caso, è arrivata anche una nuova hard fork per Ethereum, che anticipa proprio l'arrivo della difficulty bomb e apre la strada al Merge definitivo.