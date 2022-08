Ethereum, il Merge è ormai a un passo: processo completo al 96%

Se negli ultimi giorni nell'aria c'era la possibilità che il Merge fosse in anticipo per Ethereum, oggi potrebbe essere arrivata la conferma definitiva sulla data dell'evento.

La scorsa settimana abbiamo appreso che il cambio definitivo avverrà all'altezza 58750000000000000000000, notizia poi verificata durante il Core Developers Meeting. questo si traduce nella conferma definitiva che il Merge avverrà il 15 settembre alle ore 6:44 italiane, mantenendo un hash rate di 872.2 TH/s.

Per monitorare la situazione, è possibile osservare il countdown di OKLink, che al momento riporta una percentuale di completamento pari al 96,69%. Insomma, siamo davvero vicinissimi e mancano poco più di 27 giorni per il passaggio della mainnet al sistema Proof-of-Stake.

Ovviamente l'eccitazione è tanta, poiché si parla probabilmente del più grande passo in avanti per Ethereum sin dalla sua nascita. Per questo, non mancano previsioni e speculazioni anche da parte degli esperti.

Per esempio, ecco le previsioni di JPMorgan su cosa succederà ai miner Ethereum dopo il Merge, con tre vie principali: una parte passerà a ETC per continuare con il mining tradizionale, mentre un'altra fetta consistente entrerà a far parte dei validatori PoS. Infine, molti potrebbero pensare di uscire definitivamente da Ethereum. Uno scenario davvero imprevedibile, così come lo sarà anche il valore di Ethereum sul mercato nelle prossime settimane.