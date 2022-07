Ethereum, merge della testnet a un passo: ecco le date storiche

Dopo aver appreso dagli stessi sviluppatori quali saranno i prossimi step che porteranno al Merge di Ethereum a settembre 2022, si torna a parlare proprio di questa roadmap a cui in molti guardano con speranza.

Le ultime novità arrivano direttamente dal blog di Ethereum, poi amplificate da Tim Beiko, Community Managere della Ethereum Foundation, dove vengono spiegati gli ultimi step e le relative date prima del passaggio definitivo.

Come già in molti sapranno, manca davvero poco all'evento che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola nel mondo delle criptovalute grazie al passaggio di Ethereum da PoW a PoS: l'ultimo passo richiederà il merge della testnet.

Si parte da Prater: la Beacon Chain andrà incontro all'aggiornamento Bellatrix il 4 agosto 2022 e da quel momento sarà pronta per la fusione con Goerli, che avverrà tra il 6 e il 12 agosto 2022. A questo punto, la testnet risultante manterrà il nome di Goerli.

L'update verrà innescato all'altezza Epoch 112260, dove una Epoch equivale a 32 blocchi pre-aggiornamento.

Nel frattempo, dal palco della EthCC 2022, l'ormai leggendario Vitalik Buterin ha svelato i cinque passaggi di Ethereum che completeranno lo sviluppo a partire da The Merge e saranno, nello specifico The Surge, The Verge, The Purge e The Splurge.