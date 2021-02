Ethereum, Nyan Cat in versione anniversario venduto a oltre 500.000 dollari

In un periodo storico particolarmente movimentato per le criptovalute, in cui anche gli Internet Cafe diventano miniere elettroniche, esistono anche gallerie d'arte in cui vengono vendute opere di ogni tipo in valute decentralizzate come Ethereum.

In questo contesto si colloca l'anniversario per i 10 anni dalla creazione del Nyan Cat, uno degli elementi più iconici del mondo dei meme. Il suo autore, Chris Torres, ha infatti messo all'asta su una galleria d'arte elettronica una versione rimasterizzata ad alta risoluzione della storica gif.

Il pezzo d'arte ha riscosso un quasi prevedibile successo, raggiungendoo l'astronomica cifra di 300 Ethereum, equivalente a oltre 580.000 dollari.

In un'intervista, Torres ha affermato che non ha intenzione di vendere un altro file originale del Nyan Cat, rendendo l'attuale proprietario l'unico al mondo.

Oltre a un aumento della risoluzione, Torres ha apportato anche una serie di piccole modifiche alla sua gif, principalmente per correggere dei piccoli bug che affliggevano il contenuto originale, come ad esempio una delle stelline che compariva e scompariva casualmente dell'originale immagine a 12 fotogrammi.

Un mondo sempre più orientato sull'utilizzo di monete decentralizzate quindi, in cui persino l'arte trova il suo spazio. Di recente, colossi come MasterCard hanno annunciato il prossimo supporto al pagamento con le principali criptovalute.