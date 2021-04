Ethereum raggiunge il record storico, Bitcoin e Dogecoin perdono il 16%

Dopo alcuni giorni in cui ha fatto registrare un'altalena, Ethereum sembra aver consolidato il trend ed ha raggiunto il massimo storico di 2.480,66 Dollari, il valore più alto di sempre, come mostriamo nel grafico presente in calce.

Complessivamente, nelle ultime 24 ore la crescita è stata dell'8,13%, mentre su base settimanale il segno è positivo dell'1,43%.

Discorso diverso per il Bitcoin: la criptovaluta dominante del mercato continua il suo periodo di calo (che secondo molti potrebbe essere da imputare ad una fisiologica correzione) ed è sceso sotto quota 55mila Dollari: nel momento in cui stiamo scrivendo è disponibile 54.137,22 Dollari, il 2,69% in meno rispetto ad ieri ed il 13,69% rispetto a sette giorni fa.

Sembra essersi arrestato il rally di Dogecoin: dopo svariati giorni in cui era arrivato a registrare guadagni del 400%, infatti, la criptovaluta fortemente sponsorizzata da Elon Musk lascia sul terreno il 17% nelle ultime 24 ore ed ora è scambiata a 0,2695 Dollari.

In calo anche XRP, ad 1,29 Dollari (il 6,96% in meno rispetto ad ieri), ma anche Cardano che perde il 5,58%.

Per Ethereum gli esperti prevedono una crescita esplosiva nei prossimi mesi grazie ad alcune modifiche al modo in cui funziona la rete blackchain su cui si basa la criptovaluta.