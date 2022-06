Brusco calo per Ethereum: il token perde il 9%, mai così male da marzo 2021

I primi test del Merge di Ethereum, ovvero del passaggio della blockchain della criptovaluta al proof-of-stake, si sono tenuti lo scorso 8 giugno. Benché il test si sia concluso in modo positivo, tuttavia, pare che il passaggio al PoS abbia fatto calare drasticamente il prezzo di Ethereum.

Stando ai dati di CoinMarketCap, infatti, la criptovalute ha toccato nelle ultime ore il prezzo di 1.568 Dollari, il 9,02% in meno su base giornaliera e l'11% in meno su base settimanale. Una performance decisamente sotto la media delle altre criptovalute, che nelle scorse ore hanno fatto registrare un calo molto meno pronunciato: per esempio, al momento Bitcoin si attesta su 28.737 Dollari, il 2,37% in meno di ieri.

Il dato di Ethereum preoccupa anche per un altro motivo: oscillando attorno ai 1.500-1.600 Dollari, la criptovaluta ha toccato il prezzo peggiore da ben 15 mesi a questa parte: dopo il 1° marzo 2021, quando la moneta digitale veniva scambiata a 1.564 Dollari, Ethereum si è infatti sempre tenuto al di sopra dei 1.575 Dollari di valore.

Secondo gli esperti del mercato crypto, è possibile che la criptovaluta continui a calare di prezzo nei prossimi giorni, trascinando con sé anche diversi altri token come Bitcoin, benché con riduzioni decisamente più contenute.

Al momento, comunque, è difficile dare una spiegazione certa del calo di Ethereum delle scorse ore. Esso sembra collegabile al passaggio al Proof-of-Stake per la criptovaluta, ma i primi test di The Merge si sono in realtà conclusi positivamente, o quantomeno in maniera "indolore" per la blockchain. Resta da vedere, comunque, se il completamento della transizione dal Proof-of-Work al Proof-of-Stake continuerà secondo la tabella di marcia stabilita dai creatori di Ethereum o se, dopo i risultati delle ultime ore, i piani per il Merge verranno rivisiti.