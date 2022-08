Ethereum, scoperto e risolto un grave bug: avrebbe messo a rischio The Merge

Il Merge di Ethereum è ormai vicino e, proprio in preparazione a quest'ultimo, pare che gli sviluppatori della criptovaluta abbiano risolto un problema che avrebbe avuto delle conseguenze potenzialmente devastanti, arrivando addirittura ad impedire il passaggio della blockchain Ethereum al Proof-of-Stake.

In particolare, il problema è stato chiamato MEV-Boost Failure ed è stato scoperto da Alex Stokes, un ricercatore della Ethereum Foundation. La vulnerabilità riguarderebbe i sistemi di comunicazione tra i relay operators della blockchain, ovvero gli operatori intermedi tra i block builders e i validatori delle transazioni.

Il rischio principale di un MEV-Boost Failure è quello di bloccare la corretta costruzione della blockchain, fino a portarla alla distruzione. Il MEV-Boost è una delle parti più importanti del MEV (o Maximal Extractible Value) di Ethereum, che a sua volta è il pagamento ricevuto dai miner, dai block builders e dai validatori delle transazioni sulla blockchain stessa.

Il MEV-Boost è stato pensato per evitare la centralizzazione del MEV di Ethereum, ed è un middleware che permette ai validatori di richiedere blocchi da una rete di "costruttori". Dopo The Merge, saranno infatti direttamente i costruttori a inviare i propri blocchi ai validatori, che dovranno poi selezionare e proporre i blocchi più profittevoli per il network di Ethereum, bypassando l'assenza dei miner dopo il passaggio al proof-of-stake.

In altre parole, riporta Coindesk, un malfunzionamento del MEV-Boost potrebbe distruggere l'intera blockchain Proof-of-Stake di Ethereum, compromettendo in sequenza tutti i blocchi che la costituiscono. Per questo, l'azione degli sviluppatori di Ethereum è stata immediata: il problema è stato risolto appena in tempo, dal momento che ormai The Merge dovrebbe essere molto vicino. Dopo il passaggio al Proof-of-Stake, comunque, vi ricordiamo che la Ethereum Foundation ha un piano in varie fasi per la sua criptovaluta, la cui blockchain continuerà a ricevere aggiornamenti e miglioramenti per diversi anni.