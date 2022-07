Ethereum dopo The Merge: arrivano The Surge, The Verge, The Purge e The Splurge

Il Merge di Ethereum è atteso per settembre, ma il passaggio della blockchain legata alla criptovaluta al Proof-of-Stake non sembra essere il traguardo ultimo dei creatori di Ethereum. Al contrario, secondo Vitalik Buterin, il creatore del token ETH, c'è ancora molto da fare per la moneta.

Parlando dal palco dell'EthCC 2022, che si è tenuto nelle scorse ore, Buterin ha spiegato che lo sviluppo della blockchain di Ethereum è completo solo al 40% e che attualmente la criptovaluta e i servizi ad essa legati si trovano in uno stato transitorio.

Nello specifico, Buterin ha spiegato che ci sono ancora cinque passaggi dello sviluppo di Ethereum, i quali verranno completati nei prossimi anni: essi sono The Merge, The Surge, The Verge, The Purge e The Splurge. Il primo di questi, The Merge, è il passaggio di Ethereum al Proof-of-Stake, e dovrebbe avvenire tra un paio di mesi al massimo.

Buterin ha spiegato poi che The Surge implementerà lo sharding sulla blockchain Ethereum: lo sharding è un processo per cui un database viene suddiviso orizzontalmente in modo da dividere il suo carico di lavoro. Nel mondo della blockchain di ETH, ciò dovrebbe portare a delle transazioni più rapide, meno costose e più sicure.

The Verge, invece, introdurrà i cosiddetti Verkle Trees, una versione aggiornata dei sistemi di validazione noti come Merkle Trees, che hanno il compito di contrarre le dimensioni delle proof delle transazioni relative ai token sulla blockchain. Infine, The Purge ridurrà la memoria richiesta ai validatori, in modo da rendere la partecipazione alle procedure di consenso sulla blockchain più semplice.

Al momento, invece, non sappiamo ancora a cosa si riferisca The Splurge, anche se Buterin ha spiegato che con quest'ultimo passaggio "arriveranno un sacco di cose divertenti". Sfortunatamente, il creatore del token ETH non ha nemmeno spiegato entro quanto tempo avverranno le prossime fasi dello sviluppo della blockchain di Ethereum.