Ethereum, The Merge ha una data ufficiale: mancano meno di due settimane!

Che il Merge della blockchain Ethereum fosse vicino lo si sapeva da tempo, anche perché una settimana fa la Ethereum Foundation ha spiegato che esso è ormai completo al 96%. Solo oggi, però, arriva una data ufficiale per The Merge, che si terrà leggermente prima rispetto a quanto speculato dagli esperti di settore.

La Ethereum Foundation ha infatti annunciato che la transizione al Proof-of-Stake di Ethereum inizierà il 6 settembre prossimo. The Merge avrà dunque inizio tra circa due settimane e richiederà alcuni giorni prima di essere completato: secondo le stime della Fondazione, esso arriverà a termine solo tra il 10 e il 20 dello stesso mese, salvo intoppi. The Merge sarà inoltre attivato dall'aggiornamento Bellatrix della blockchain Ethereum.

La transizione dal Proof-of-Work al Proof-of-Stake dovrebbe garantire diversi vantaggi alla blockchain Ethereum: in particolare, i sistemi di validazione delle transazioni tramite PoS dovrebbero consumare il 99,95% in meno di energia, garantendo una blockchain più sostenibile e leggera, riducendo anche i costi di transazione per le operazioni che vi si appoggiano.

La Ethereum Foundation riporta comunque che The Merge sarà un processo a due "step": il primo avverrà con l'update Bellatrix, che innescherà anche un contatore fino ad un threshold predefinito, al termine del quale entrerà in azione l'update Paris, che completerà The Merge, almeno a livello tecnico. Per avvertire concretamente gli effetti del Merge, invece, ci vorranno alcuni giorni in più.

The Merge sarà uno degli eventi più importanti di tutta la storia dell'intero settore crypto, anche perché potrebbe avere importantissime ripercussioni su Ethereum e sull'intero mercato delle criptovalute. Per il momento, però, resta ancora da sciogliere un nodo piuttosto complesso, relativo allo spostamento dei miner di Ethereum verso altre blockchain, come quella di Ethereum Classic.