Ethereum, The Merge sarà un terremoto per DeFi e Stablecoin: i rischi

The Merge avrà inizio il 6 settembre, ormai è sicuro. Con quello che si preannuncia essere l'evento dell'anno (almeno nel mondo crypto) alle porte, sono però in molti ad aver sollevato preoccupazioni per le ripercussioni di The Merge nel settore delle criptovalute.

Molti analisti, per esempio, hanno ipotizzato che i miner di Ethereum dovranno riposizionarsi sul mercato dopo The Merge, magari riconvertendo le proprie rig per il mining di Ethereum Classic o di altre criptovalute. Per alcuni, addirittura, ciò potrebbe causare il deprezzamento del "nuovo" Ethereum dopo il passaggio dal Proof-of-Work al Proof-of-Stake.

Oggi, invece, è un report di DappRadar solleva un altro motivo di preoccupazione relativo a The Merge: quest'ultimo, infatti, potrebbe avere un grande impatto sugli stablecoin e sui protocolli DeFi. Per quanto riguarda la finanza decentralizzata, infatti, DappRadar spiega che buona parte di quest'ultima risiede sulla blockchain Ethereum e che, se il passaggio dal PoS al PoW dovesse essere particolarmente "doloroso", con ritardi piuttosto lunghi e problemi di gestione delle transazioni, molti protocolli DeFi potrebbero subire ingenti danni economici.

In particolare, The Merge potrebbe causare la riduzione dell'intero settore della DeFi in via permanente, qualora i problemi che potrebbero insorgere con esso non si risolvessero in breve tempo. Inoltre, sempre secondo DappRadar, il passaggio al Proof-of-Work potrebbe creare problemi di funzionamento alle piattaforme stesse, che dovranno investire tempo e risorse per adeguarsi ai nuovi sistemi di consenso sulla blockchain ETH.

Secondo l'analista Pedro Herrera, poi, "se The Merge fallisse un lancio perfetto, ci troveremo di fronte a dei ritardi nei protocolli DeFi che colpirebbero anche gli stablecoin. Da una prospettiva della dinamica della domanda, The Merge potrebbe anche colpire l'utilizzo degli stablecoin per le pool di liquidità nello spazio DeFi e oltre".