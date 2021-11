Ethereum tocca nuovo massimo storico, in giornata cresce anche Bitcoin

Ethereum continua a battere i suoi record precedenti: dopo il superamento di quota 4.400 Dollari avvenuto la scorsa settimana, la seconda criptovaluta preferita dagli investitori raggiunge il suo nuovo massimo storico nella giornata odierna, proseguendo nella sua crescita che dura ormai da qualche giorno.

In seguito al passaggio oltre la soglia dei 4.440 Dollari, Ethereum ha visto una crescita fino addirittura a 4.656 Dollari circa sorprendendo investitori e non solo. Successivamente non è mancata la caduta momentanea attorno ai 4.300 Dollari ma, negli ultimi due giorni, la risalita ha portato Ethereum fino al valore al cambio di 4.767,55 Dollari, il massimo storico registrato stando anche ai dati CoinDesk.

Sempre osservando i grafici nel medesimo sito, notiamo che anche Bitcoin ha un trend positivo: nelle ultime 24 ore la criptovaluta di Satoshi Nakamoto è salita del 5,64% e, al momento della scrittura dell’articolo, viene scambiato a 65.467,07 Dollari e punta a riavvicinarsi al massimo storico di 66.974,77 Dollari. Sempre nella giornata odierna, del resto, ha toccato quota 66.411,30 Dollari.

Un vero e proprio periodo d’oro per il mercato delle criptovalute che, allo stato attuale, vale circa 2,86 trilioni di Dollari per una crescita del 3,24% rispetto alla giornata di ieri. Sarà interessante seguire la sua evoluzione in questi mesi, pronti a osservare il loro boom o una nuova caduta.