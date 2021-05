Ethereum tocca il massimo storico: raggiunta quota 3.000 Dollari!

Ethereum sta vedendo una nuova svolta nel mercato delle criptovalute: dopo avere raggiunto il massimo storico nel mese di aprile 2021 assieme al Dogecoin, il mese di maggio è iniziato con un nuovo botto. Proprio nelle ultime ore, infatti, la seconda criptovaluta al mondo ha raggiunto per la prima volta quota 3.000 dollari di valore.

Una crescita piuttosto stabile tra 2020 e 2021, se si considera che esattamente in questi giorni l’Ethereum toccava appena i 200 dollari circa! L’aumento vertiginoso del valore e della capitalizzazione di mercato, ora pari a circa 350 miliardi di dollari, è principalmente dovuto al rally generale nel mondo crypto. Come se non bastasse, il suo rilancio come “Ether 2.0” e l’emissione da parte della Banca europea per gli investimenti di 100 milioni di Euro in obbligazioni basate sulla blockchain Ethereum hanno potenziato questa lunga scalata.

Le promesse da parte di Ether 2.0 ora sono molte: si parla di maggiore efficienza, capitalizzazione di mercato che mostrerà una crescita ancor più sostanziale e maggiore affidabilità. Tutto ciò è già stato preso in considerazione da giovani investitori ed esperti del settore crypto, dato che Ether al momento risulta essere la criptovaluta più utilizzata nel trading, mentre il Bitcoin resterebbe una risorsa speculativa utilizzata per tentare la fortuna e ottenere guadagni notevoli. Va considerato, inoltre, che Ether è pure alla base degli NFT, moda recentemente esplosa nel mondo crypto.

Insomma, per Ethereum si prospetta un altro anno di successi, ma sarà effettivamente così? Il problema della volatilità delle criptovalute ha sempre colpito ognuna di esse, compresi gli “altcoin” meno seguiti, e per questo bisogna sempre osservare la situazione con sguardo attento e critico.

Intanto in Asia il Chia Coin sta riscuotendo parecchio successo, a discapito del mercato SSD e HDD: i consumatori, infatti, a causa di questa nuova criptovaluta temono un crollo delle unità disponibili nei negozi.