Ethereum: una banca svizzera vuole usare gli smart contracts, vola il prezzo!

La giornata di ieri è stata da incorniciare per, la seconda criptovaluta più importante al mondo, che ha registrato un aumento esponenziale del proprio valore.

Il tutto però non è stato casuale, perchè il colosso bancario svizzero UBS, insieme a Barclays, Credit Suisse, KBC, SIX e Thomson Reuters, starebbe lavorando su una piattaforma di blockchain basata sugli smart contracts di Ethereum che aiuterà aziende e consumatori a mettersi in regola con le nuove norme dell'Unione Europea che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.

Una notizia che ha dato fiducia agli investitori, che evidentemente si sono riversati sul mercato ad acquistare la seconda criptovaluta più importante al mondo, che per la prima volta nella sua storia ha superato quota 700 Dollari di valutazione.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il valore di Ethereum è di 731,09 Dollari, con la capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 70 miliardi di Dollari, numeri che impallidiscono se confrontati a quelli del Bitcoin, ma che dimostrano ancora una volta come il mercato delle monete virtuali, nonostante le critiche e le preoccupazioni degli analisti che parlano delle possibili bolle finanziarie, continuano ad attirare investitori ed utenti.

Il grafico presente in calce è la dimostrazione di come, la notizia di ieri abbia fatto volare Ethereum.