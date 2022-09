Ethereum, Vitalik Buterin in Ucraina: 'volevo vedere la guerra con i miei occhi'

Mentre il Merge di Ethereum si avvicina rapidamente, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha voluto far sentire il proprio sostegno all'Ucraina partecipando al Tech Summit di Kiev delle scorse ore, durante il quale ha parlato della sua criptovaluta e dei piani per il post-Merge.

La notizia fa ancora più scalpore se consideriamo che Buterin è di origini russe: in realtà, il co-fondatore di Ethereum ha sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio delle ostilità con Mosca, avviando una serie di raccolte fondi nel settore crypto in favore di Kiev e donando egli stesso grandi somme al Governo ucraino. La partecipazione al Kiev Tech Summit, insomma, è servita solo per rafforzare una posizione già nota alla community.

Buterin è sempre stato un critico di Putin e del governo russo, anche se in passato era stato paventato un accordo tra la Ethereum Foundation e il Cremlino per l'adozione a livello nazionale della blockchain della criptovaluta. La presenza di Buterin al Kiev Tech Summit, evento con una sicurezza rafforzatissima in virtù di possibili attacchi russi, sembra però porre lui e il suo token direttamente a rischio di sanzioni da parte del Cremlino.

Durante la conferenza, il co-fondatore di Ethereum ha dichiarato: "ho seguito la guerra in Ucraina da vicino fin dall'inizio. Desideravo venire a vedere con i miei occhi quello che è successo e far sapere agli ucraini che tantissime persone nel mondo della blockchain, di Ethereum e delle critpovalute si preoccupano davvero per voi e vi supportano".

Più in generale, al Kiev Tech Summit hanno partecipato ben trenta esperti di tecnologia internazionali, benché Buterin fosse il nome più noto tra gli speaker dell'evento. Accanto agli ospiti esteri, poi, hanno parlato durante l'incontro anche il Vice Primo Ministro ucraino Mykhailo Fedorov e il Viceministro della Trasformazione Digitale e dello sviluppo dell'Informatica Alex Bornyakov.