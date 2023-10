In Etiopia sono ancora nel 2016, ecco per quale assurdo motivo

In un certo senso viaggiare nel tempo è possibile, almeno se vi trovate in Etiopia. Questa nazione africana, infatti, sta attualmente vivendo l'anno 2016. Ma come è possibile? La risposta risiede nel calendario utilizzato dal paese.

Mentre la maggior parte del mondo segue il calendario gregoriano, introdotto nel 1582 da Papa Gregorio XIII, l'Etiopia ha mantenuto un sistema di misurazione del tempo diverso. Il calendario etiope è composto da 13 mesi: Meskerem, Tikimt, Hidar, Tahsas, Tir, Yakatit, Maggabit, Myazya, Ginbot, Sene, Hamle, Nehasa e Pagume.

A differenza del nostro, che ha mesi di 30, 31 o 28/29 giorni, l'Etiopia ha 12 mesi da 30 giorni ciascuno, seguiti da un ultimo mese che ha cinque o sei giorni, a seconda che sia o meno un anno bisestile. Ma non è tutto. Anche la divisione delle ore del giorno è diversa: l'Etiopia divide la giornata in due metà da 12 ore ciascuna, che iniziano alle 6:00 del mattino invece che a mezzanotte.

La ragione per cui in questo paese è ancora il 2016 risale al 500 d.C. Entrambi i calendari, sia quello gregoriano che quello etiope, si basano sulla nascita di Gesù. Tuttavia, nel 500 d.C., la Chiesa Cattolica ha cambiato i suoi calcoli sulla data di nascita di Gesù, mentre la chiesa etiope ha mantenuto i calcoli originali.

Questo ha portato l'Etiopia a vivere, secondo il suo calendario, nell'anno 2016.

È anche l'unico paese africano che non è mai stato colonizzato, e ha continuato a utilizzare questi calcoli, che sebbene possano sembrare arbitrari, rappresentano una testimonianza affascinante della diversità culturale e storica del paese. Non è tutto però: in Corea del Sud sono diventati tutti un anno più giovani.