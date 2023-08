L'Etna ha iniziato ad emettere anelli di fumo ma nessuno sembra sapere il perché

L'Etna sta regalando uno spettacolo affascinante negli ultimi giorni: emette decine di "anelli di fumo" da un singolo condotto situato in uno dei suoi crateri più attivi. Quest'ultimi sono composti da una miscela di fumo, vapore e altri gas espulsi ad alta velocità.

Le creazioni di fumo possono rimanere sospese nell'aria per diversi minuti prima di svanire. Boris Behncke, un vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con base in Sicilia, ha osservato che l'Etna ha rilasciato questi anelli di gas da un singolo condotto nel cratere Bocca Nuova per circa una settimana.

Secondo quanto affermato, gli anelli sono prodotti dall'esplosione di bolle di gas all'interno di un condotto stretto sopra una camera magmatica, che lo spara ad alta velocità verso la superficie. L'attrito lungo le pareti del condotto rallenta il movimento del getto di gas rispetto al centro del condotto, formando così la forma ad anello.

L'Etna produce più anelli di vortice di qualsiasi altro vulcano nel mondo, con un numero che varia ogni anno. Nel 2000, il vulcano ha rilasciato circa 5.000 anelli, il record più alto, e il ritmo attuale è simile a quel periodo. In uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, i ricercatori hanno simulato queste creazioni utilizzando un modello al computer e hanno scoperto che per formare anelli perfetti è necessaria una combinazione molto veloce.

