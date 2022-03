eToro a macchia d'olio: arriva la criptovaluta di Bored Ape Yacht Club

A distanza di un paio di ore dall'annuncio della criptovaluta ApeCoin, moneta che verrà utilizzata come token primario del Bored Ape Yacht Club, arriva l'annuncio di eToro: ApeClub è pronto a sbarcare sulla piattaforma di trading.

APE è un prodotto di Yuga Labs e la ApeCoin DAO è un'organizzazione totalmente decentralizzata in cui è la community ad avere il controllo e la governance del progetto stesso.

Grande entusiasmo nelle parole di Guy Hirsch, Managing Director, NFTs di eToro, il quale ha dato il benvenuto alla novità affermando che "La comunità dietro il Bored Ape Yacht Club è esplosa nell'ultimo anno. ApeCoin è il primo token generato sulla base di un movimento sociale alimentato dal supporto della stessa community. Come rete di investimento social composta da oltre 27 milioni di utenti, è un passo naturale per eToro rendere questo token disponibile ai suoi investitori".

"Come azienda con un occhio costantemente rivolto al cosa c'è dopo", prosegue Hirsch, "eToro vede un grande potenziale nello spazio NFT e nel metaverso. ApeCoin rappresenta una pietra miliare per gli ecosistemi NFT e degli asset digitali, e naturalmente come leader innovativo nel settore fintech vogliamo che i nostri clienti siano all'avanguardia. Vogliamo offrire l'accesso agli ecosistemi che condividono questi valori. eToro ha giocato un ruolo enorme nel guidare l'adozione di massa ai mercati finanziari e permette agli investitori quotidiani di accedere alle tecnologie di domani. Continua a farlo permettendo agli investitori di investire in progetti NFT".

Ricordiamo che l'universo BAYC è in fortissima espansione. Non solo è arrivato il token principale del Club, ma Yuga Labs ha recentemente annunciato anche l'acquisizione di Cryptopunks e Meebits.