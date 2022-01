eToro mostra le criptovalute migliori del 2021: BTC in testa, ma c'è anche SHIB

Nonostante il periodo di profonda flessione che ha visto Bitcoin andare sotto i 40000 dollari, l'anno 2021 per il mercato delle criptovalute è stato a dir poco straordinario per le grandi monete ma anche per alcuni outsider.

Anche eToro ha tirato le somme sugli ultimi 12 mesi del mercato evidenziando come Bitcoin abbia "registrato un aumento del 223% di posizioni aperte sulla piattaforma", segnando un'annata storica per la tecnologia blockchain e l'intero mercato. In crescita non soltanto BTC e tra i vincitori del 2021 troviamo Cardano, Ether e Dogecoin.

In particolare, è stato altrettanto straordinario l'anno di TRON, con un aumento del 661% di posizioni aperte, seguito a stretto giro da IOTA al 514% e Stellar al 468%. Tra le altcoin più in voga degli ultimi mesi, anche Dogecoin e Shiba Inu si trovano in TOP 10, rispettivamente al quarto e settimo posto.

Il commento di Simon Peters, Crypto Market Analyst di eToro, è stato: "Il 2021 è stato un anno

epocale per le criptovalute, con Bitcoin ed Ether che hanno raggiunto i massimi storici in più

di un'occasione. Da El Salvador che lo ha adottato come valuta nazionale, all'arrivo degli

ETF e all'adozione istituzionale, il bitcoin è ora saldamente radicato nell'universo degli

investimenti".

Il nuovo anno ha dato il benvenuto sulla piattaforma a Decentraland (MANA), Solana (SOL) e Chainlink (LINK), e tutte e tre sono riuscite comunque a entrare tra i primi venti cripto-asset. La classifica globale delle prime dieci posizioni delle criptovalute di eToro per aperture da parte degli investitori, aggiornata al 31 dicembre 2021, è questa:

Bitcoin (BTC) Cardano (ADA) Ether (ETH) Dogecoin (DOGE) XRP (XRP) TRON (TRX) Shiba (SHIB) Stellar (XLM) IOTA (MIOTA) Litecoin (LTC)

Anche il nuovo anno si prospetta florido per questo particolare settore, con il presidente di El Salvador che prevede i 100mila dollari per BTC e il mondo della politica che finalmente sembra orientato verso una maggiore regolamentazione del mercato.

Ricordiamo ai nostri lettori che nessuna delle informazioni pubblicate su questa piattaforma ha uno scopo diverso da quello informativo, divulgativo e d'intrattenimento. Niente di quanto riportato rappresenta in alcun modo un consiglio d'investimento.