Etzanoa: il grande insediamento nativo scoperto dai droni

In un modesto ranch nel Kansas, al nord del Messico, sono stati individuati da un drone i resti di uno dei possibili insediamenti nativi più grandi in tutte le terre al nord del Messico.

E' stato rilevato, da distanza, un fosso a forma di cavallo. I ricercatori ritengono che sia stato costruito dalla tribù Wichita più di 400 anni fa. E' curioso il fatto che questa popolazione visse nel Kansas e nel nord Oklahoma solo tra il 1425 e il 1650, lo stesso periodo in cui la civiltà Inca si affermò e, successivamente, decadde (Con solo un secolo di distanza, tra il XIV e il XVI secolo, fiorì anche la popolazione azteca).

Con alte probabilità fu uno dei tanti luoghi che vennero creati nel 1601 per agglomerare la popolazione nativa in fuga dai coloni europei che cominciavano ad insediarsi nelle zone del Messico. Secondo le fonti spagnole di quel periodo storico, il luogo sembrerebbe essere quello che i conquistatori chiamarono "Etzanoa".

Fino al momento della scoperta erano stati individuati 5 sorte di "comuni", delimitati da cerchi, in 22 possibili siti risalenti alla tribù. Etzanoa potrebbe diventare il sesto - l'unico, tra l'altro, mai realmente intaccato nei secoli successivi dalla costruzione di edifici o campi per l'agricoltura.

Tuttavia, non è chiaro come le popolazioni Wichita potessero utilizzare questi comuni. Alcuni studiosi ritengono che fossero dei luoghi principalmente di culto, altri invece pensano che qui risiedessero le case dell'élite tribale.

"Secondo le precedenti scoperte di oggetti in ossidiana, conchiglie e altri materiali esotici all'interno dei cerchi, è possibile dedurre che in queste strutture venissero celebrati dei rituali di qualche genere. Tuttavia, le sole immagini del drone non possono indicarci quali riti venivano praticati; tanto meno possono dirci se i non-guerrieri si nascondevano dietro delle mura quando il luogo era attaccato" ha affermato l'archeologa Susan Vehik, dell'università di Oklahoma in Normandia "Per adesso, la scoperta del drone rimane un mistero intrigante".

Tra il 2015 e il 2019, l'antropologo e archeologo Donald Blakeslee, dell'Università pubblica a Wichita (oggi la più grande città dello Stato del Kansas), ha condotto delle ricerche sul campo per approfondire meglio il tipo di comunità che poteva essersi insediata. Durante gli scavi ha rinvenuto sia oggetti in pietra, come piccole armi, sia manufatti risalenti alla Spagna del XVII secolo. Questi ultimi confermerebbero, quindi, le fonti scritte spagnole che parlano di Etzanoa e della spedizione coloniale in tutto il Kansas.

Sono state condotte ulteriori ricerche con i droni per identificare strutture sepolte che erano sfuggite ai ricercatori. Attraverso la rilevazione del calore del suolo, si è scoperto che un gran numero di reperti trovati erano in zone sopraelevate - indice, forse, della volontà degli antichi abitanti di proteggersi.

Blakeshee proseguirà con l'esplorazione del luogo e grazie ad un team di ricerca comincerà a sottoporre al metodo del carbonio-14 tutti i manufatti trovati al fine di identificarne l'età. Se i futuri dati lo confermeranno, il luogo potrebbe essere considerato come il più grande stabilimento nativo nel nord del Messico, superando anche l'attuale "Cahokia", un insediamento che si trova nelle zone dell'Illinois e venne costruito tra il 1050 e il 1150.