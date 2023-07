Ecco a voi Euclid: La 'chiave' per comprendere la materia oscura

Il 1° luglio scorso, con il successo del lancio del satellite Euclid, si è posto le basi per un nuovo importantissimo passo verso la conoscenza dell'universo, attraverso una comprensione della materia oscura e dell'energia oscura come mai prima d'ora. Secondo gli esperti Euclid ci permetterà di scoprire cose incredibili.

Questa nuova missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che attualmente è in viaggio verso la sua destinazione finale nello spazio, sarà in grado di catturate le immagini del cielo per permettere di creare la mappa dell'universo più dettagliata mai realizzata.

L'astronomo Henk Hoekstra (del Leiden Observatory) e la fisica Alessandra Silvestri (del Leiden Institute of Physics) hanno spiegato: "Euclid è fondamentalmente una macchina per la raccolta di dati, ma estremamente potente. Ciò che Hubble ha coperto in 30 anni, Euclid può farlo in una settimana, sia nelle lunghezze d'onda ottiche che infrarosse. Stiamo parlando di un enorme volume di dati. Siamo quindi sicuri di poter trovare anche il famoso ago nel pagliaio dell'universo".

Grazie al lavoro di Euclid, per la prima volta, gli scienziati avranno finalmente accesso ad un tipo ed una quantità di dati che permetteranno loro di testare le varie teorie e studiare le grandi domande sul cosmo, come: "Qual è la natura della materia oscura? La gravità funziona diversamente in determinate situazioni?"

Secondo il Dott. Hoekstra: "È il primo grande passo in avanti per la comprensione dell'energia oscura. Naturalmente impareremo anche molto sulle galassie, sulla loro formazione e su altri argomenti interessanti, ma l'energia oscura e la materia oscura saranno loro a guidare davvero questa missione".

Euclid, infatti, creerà una mappa 3D di un terzo del cielo, permettendo agli scienziati di studiare gli ultimi 10 miliardi di anni dell'evoluzione dell'universo. Tuttavia, per ora, bisognerà attendere qualche mese prima che inizino ad arrivare i primi dati.

Dopo il successo del lancio del satellite Euclid l'eccitazione e l'entusiasmo degli scienziati è palpabile, pronti per andare a caccia di materia oscura e, come affermato dalla Dott.ssa Silvestri: "Il meglio deve ancora venire".

A proposito di materia oscura, sapete che i ricercatori dell'Università della California hanno utilizzato il supercomputer "Summit" per eseguire uno dei modelli cosmologici più completi mai realizzati proprio per studiare la materia oscura e svelarne i segreti?