Euro 2020, Tivùsat trasmetterà 27 partite in 4K in chiaro: il calendario

Ora è ufficiale: Tivùsat ha annunciato che trasmetterà gli Europei di Calcio che prenderanno il via il prossimo 11 Giugno in 4K su Rai 4K al canale 210 della piattaforma satellitare. Tra i 27 match in programma ci sono anche quelli dell'Italia, ma vediamo il calendario completo.

La prima sfida visibile in 4K è in programma venerdì 11 Giugno alle ore 21:00 e vedrà l'Italia di Roberto Mancini contrapposta alla Turchia. Mercoledì 16 Giugno toccherà ancora agli Azzurri, sempre alle ore 21:00, contro la Svizzera, mentre l'ultima partita del girone è prevista domenica 20 giugno alle ore 18 contro il Galles.

Il calendario completo delle partite in 4K è disponibile direttamente sul sito web ufficiale di Tivùsat, ed include anche big match come Inghilterra - Croazia, Spagna - Svezia, Francia - Germania e Portogallo - Germania.

Non cambia il sistema per vedere la Rai in 4K: il canale è già stato utilizzato per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta, oltre che per programmi come Ulisse di Alberto Angela. Ricordiamo però che è necessario disporre di un decoder Tivùsat compatibile per poter accedere a Tivùsat, oltre che di un'antenna correttamente orientata sul satellite 13° EST Hotbird. Non sono previsti sovrapprezzi di alcun tipo: basta semplicemente attivare la smart card ed il gioco è fatto.