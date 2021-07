Euro 2020, dove vedere la semifinale Italia-Spagna gratis ed in 4K?

Dopo il record di Italia-Belgio, gli Azzurri sono pronti a tornare nuovamente in campo questa sera a Wembley per la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna di Luis Enrique, in quello che è diventato un classico del campionato europeo pernazionali. Vediamo dove sarà possibile seguire la partita in televisione gratuitamente ed anche in 4K.

Dove vedere Italia-Spagna in TV gratis?

La partita ovviamente sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, oltre che su Rai 4K su Tivùsat, anche in questo caso gratuitamente. La TV di Stato consente anche di seguire il match in streaming gratuito attraverso la piattaforma proprietaria RaiPlay, che richiede una registrazione a costo zero per vedere l'evento.

Chiaramente, è garantita anche la visione su Sky Sport 1, con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La pay tv di Comcast mette anche a disposizione Sky Go per vedere la partita in streaming su mobile, mentre ovviamente per la visione su Now TV è a pagamento e richiede l'apposito abbonamento con il relativo Ticket.

Probabili formazioni Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo. All. Luis Enrique