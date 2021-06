Euro 2021, quali partite trasmetterà la Rai in chiaro? Ecco la lista

Nella serata di ieri il CT dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 26 convocati che prenderanno parte alla spedizione azzurra per Euro 2020. Sempre ieri, Sky ha presentato la programmazione degli Europei, ma sono arrivate importanti novità anche dalla Rai.

La TV di Stato ha infatti comunicato che saranno 27 i match visibili in chiaro, incluse le due semifinali e la finalissima in programma l'11 Luglio a Wembley.

Complessivamente, la Rai trasmetterà quattro ottavi di finale due quarti di finale, le due semifinali e la finale. Ovviamente al momento non è possibile proporre un programma chiaro, in quanto non si conoscono le squadre che si qualificheranno. Discorso diverso per i match della fase a gironi, per cui è già stato diffuso il calendario integrale delle partite visibili su Rai 1:

venerdì 11 giugno (ore 21) – Turchia-Italia

sabato 12 giugno (ore 15) – Galles-Svizzera

sabato 12 giugno (ore 21) – Belgio-Russia

domenica 13 giugno (ore 15) – Inghilterra-Croazia

domenica 13 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Ucraina

lunedì 14 giugno (ore 21) – Spagna-Svezia

martedì 15 giugno (ore 21) – Francia-Germania

mercoledì 16 giugno (ore 21) – Italia-Svizzera

giovedì 17 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Austria

venerdì 18 giugno (ore 21) – Inghilterra-Scozia

sabato 19 giugno (ore 18) – Portogallo-Germania

sabato 19 giugno (ore 21) – Spagna-Polonia

domenica 20 giugno (ore 18) – Italia-Galles

lunedì 21 giugno (ore 21) – Finlandia-Belgio

Per quanto concerne la fase ad eliminazione diretta, invece, il pick è andato su questi due match:

martedì 22 giugno (ore 21) – Repubblica Ceca-Inghilterra/Croazia-Scozia

mercoledì 23 giugno (ore 21) – Portogallo-Francia/Germania-Ungheria

Ricordiamo che anche Tivùsat trasmetterà le 27 partite in 4K su Rai 4K.