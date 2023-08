Euro 2024 in Germania non sarà prodotto in 4K UHD: la decisione della UEFA

Niente 4K UHD per il Campionato Europeo di Calcio in programma il prossimo anno in Germania, dove la Nazionale Italia di Roberto Mancini è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley contro l’Inghilterra.

L’annuncio è stato dato allo Sky Sport Summit 2023 a Berlino da Tim Aschberger di Sportcast, l’emittente che ospita tutte le partite di calcio della DLF. A quanto pare la scelta sarebbe della UEFA, che avrebbe deciso di non produrre Euro 2024 in UHD.

Anche Karl Petermichl, responsabile della distribuzione dell’emittente pubblica ORF ha confermato il tutto, dopo aver chiesto un commento al comitato di produzione di Euro 2024. "Purtroppo ho appena ricevuto la conferma dal comitato di produzione di EURO 2024, che non ci sarà alcuna produzione UHD in Germania" ha affermato.

Al momento ancora non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale da parte della UEFA, ma come sottolineato da FlatPanelsHD, le partite di Euro 2024 possono ancora essere trasmesse in 4K upscalato dalle emittenti locali: ovviamente però queste sono scelte delle stesse emittenti ed il risultato finale sarebbe molto differente da quelle prodotte in 4K nativo.

In Italia Euro 2024 sarà trasmesso da Sky Sport, che proporrà agli abbonati tutti i 51 match dell’Europeo, di cui 20 in esclusiva.