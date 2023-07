Da Euro 2024 al Sei Nazioni e l'NBA: Sky Sport presenta la programmazione 2024

In occasione dell’evento in cui ha celebrato i 20 anni in Italia, Sky ha presentato la programmazione sportiva per la prossima stagione. Una programmazione che si aggiunge al ricco palinsesto estivo di Sky Sport.

La grande novità per il 2024 è rappresentata senza dubbio dalla possibilità di vedere su Sky Sport tutti i 51 match dell’Europeo di Calcio, dove la nazionale italiana di Roberto Mancini dovrà difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021. Sky trasmetterà 51 match di UEFA EURO 2024, di cui 20 in esclusiva live a partire dal 14 Giugno 2024.

Non ci sarà però spazio solo per il calcio (Sky è in lizza per i diritti tv della Serie A, comunque). Su Sky Sport scendono in campo le stelle dell’NBA e grazie ad un nuovo accordo pluriennale gli abbonati potranno godere di un programma con oltre 300 partite: 7 live a settimana durante la Regular Season (inclusi prime time di sabato e domenica) e le finals.

Torna su Sky anche il Sei Nazioni di Rugby dal 2023 al 2025. L’accordo prevede la trasmissione di 5 eventi: la Summer Nations Series con 15 partite di cui 4 match degli Azzurri, il Guinness Sei Nazioni Maschile 2024 e 2025, il TIKTOK Sei Nazioni Femminile 2024 e 2025, il Sei Nazioni U20 2024 e 2025, e le Autumn Nation Series 2024 e 2025.

Su Sky Sport sarà trasmessa anche la America’s Cup, il trofeo pi antico dello sport internazionale.

Chiaramente, queste novità si aggiungono a quelle già annunciate in precedenza relative a F1, MotoGP, tennis, padel e golf, oltre che all’acquisizione dei diritti tv della Champions League, Europa e Conference League.