EURO 2024 a tutta tecnologia: nel pallone ci sarà un chip per rilevare i falli di mano

Il mondo del calcio abbraccia sempre di più la tecnologia. Il quotidiano inglese The Times ha annunciato che in occasione di EURO 2024, che vedrà l’Italia di Spalletti difendere il titolo conquistato a Wembley due anni fa, scenderà in campo un futuristico pallone targato Adidas che al suo interno conterrà un chip che aiuterà gli arbitri.

Nella fattispecie, il microchip permetterà ai direttori di gara di determinare eventuali tocchi di mano prima di un gol, oltre che prendere decisioni più precise sugli eventuali fuorigoco. Questo nuovo sistema funzionerà insieme al fuorigioco automatico in uso anche in Serie A, che crea in pochi secondi le rappresentazioni visive in 3D degli scheletri dei giocatori per rilevare eventuali posizioni irregolari.

I giornalisti del The Times hanno spiegato di aver assistito ad alcune demo dalla tecnologia e sono rimasti piacevolmente sorpresi dal livello di affidabilità e precisione.

Non è scontato che lo stesso chip venga introdotto anche in Champions League, per ragioni legate ai costi elevati, rispetto al fuorigioco semiautomatico che però si basa solo sulle telecamere ed il monitoraggio degli arti.