L'Euro Digitale sarà una Stablecoin, proposta arriverà nella prima metà 2023

L’Euro Digitale è molto più di una semplice criptovaluta e, già da inizio 2022, la Banca Centrale Europea ha confermato la stesura del primo Disegno di Legge entro il 2023. Proprio in queste giornate di novembre, però, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha rilasciato dichiarazioni importanti al riguardo.

In data 7 novembre Dombrovskis ha tenuto un discorso riguardante proprio la necessità di un framework legislativo per realizzare l’Euro Digitale e diffonderlo tra cittadini e aziende. Nel suo intervento, la frase chiave è stata la seguente: “Stiamo lavorando a una proposta legislativa per sostenere il potenziale euro digitale, che lo inquadrerà e ne regolerà gli aspetti essenziali”.

Egli ha poi citato le stime della BCE per cui i pagamenti non in contanti sarebbero aumentati del 12,5%, con oltre la metà dei pagamenti dell’Eurozona effettuati tramite carta di pagamento. Il contante è indiscutibilmente destinato a rimanere nelle case dei cittadini europei, ma il debutto dell’Euro Digitale resta il prossimo passaggio chiave per il mercato europeo. Il progetto, per Dombrovskis e la BCE, deve portare alla creazione di una Stablecoin che, per chi non lo sapesse, consiste in una valuta centralizzata, operante su blockchain ma con valore ancorato all’asset reale, l’Euro.

Il nodo da risolvere è il modo in cui l’Euro Digitale risulterà complementare al contante e non sostitutivo: “Ci sono molte cose che dobbiamo considerare. Questa è una decisione importante che non possiamo permetterci di sbagliare. L'emissione di una valuta digitale avrà conseguenze profonde e sistemiche. Influirà sulle banche, sui commercianti, sulle imprese e su tutti coloro che partecipano ai mercati finanziari. Ha il potenziale per alterare il funzionamento e la stabilità del nostro sistema finanziario. Soprattutto, l'introduzione di un euro digitale colpirebbe ogni giorno centinaia di milioni di persone”, ha aggiunto Dombrovskis.

La proposta legislativa è stata confermata per la prima metà del 2023, ma prima ci saranno quattro panel per avviare un periodo di confronto aperto e democratico. Si parlerà delle implicazioni per il settore finanziario e per la vita dei cittadini europei, ma anche dell’innovazione che l’Euro Digitale porterà in Europa e del contesto internazionale sul quale nascerà.

