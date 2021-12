Euronics impazzisce: 52% di sconto e rimborso di 700 euro su TV 8K Samsung

Andando oltre all'iniziativa Speciale Telefonia di Euronics, dovete sapere che la popolare catena ha lanciato, a sorpresa, un'offerta che potrebbe risultare piuttosto intrigante per un certo tipo di utente. Il prodotto coinvolto è infatti un televisore 8K di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Neo QLED QE75QN800A viene ora venduto a un prezzo pari a 2.999 euro mediante il sito Web di Euronics. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il prezzo del televisore generalmente sarebbe pari a 6.299 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 52%, in quanto è possibile risparmiare ben 3.300 euro. C'è da dire che per la consegna al piano sono richiesti almeno 49 euro, ma il prezzo non è per niente male.

In ogni caso, mediante una comunicazione presente nella pagina legata al prodotto veniamo a conoscenza del fatto che fino al 24 dicembre 2021 e salvo esaurimento scorte c'è la possibilità di ottenere un rimborso fino a 700 euro. Tra l'altro, approfondendo la pagina del portale Samsung dedicata all'iniziativa, sia apprende che il modello QE75QN800A rientra proprio tra quelli che danno diritto al rimborso "massimo" (ovvero 700 euro). Se siete interessati, vi consigliamo comunque di consultare il regolamento completo dell'iniziativa e di informarvi per bene (noi riportiamo semplicemente quanto reperito online mediante i portali ufficiali, poi spetta a chi di dovere applicare le promozioni).

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che MediaWorld proporrebbe il televisore a 3.299 euro con rimborso, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Unieuro invece vende il televisore a 3.299 euro con rimborso. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.