Euronics, fino a 170 Euro in meno su diversi TV 4K DVB-T2 Hisense

Assieme allo “Sconto IVA” attivo da oggi fino al 31 maggio 2021 su tutti i TV, Euronics sta continuando a offrire uno spazio ad hoc per lo “Speciale Hisense”, iniziativa che comporta una serie di sconti su una vasta gamma di televisori e altri prodotti del marchio asiatico.

In questa occasione vedremo nello specifico alcune delle migliori offerte sugli smart TV firmati Hisense, dove ognuno di essi supporta i nuovi standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, mentre il sistema operativo può variare ed essere Android TV o, in alternativa, l’OS proprietario VIDAA.

Chiariti questi punti, ecco i modelli da noi consigliati: partiamo da Hisense 40A5720FA, dotato di pannello LED Full HD da 40 pollici e Android TV, per un prezzo pari a 331 Euro contro i 449 Euro di listino. Segue, andando in ordine di dimensioni del display, il modello Hisense 43A7340F con schermo da 43 pollici, risoluzione Ultra HD 4K e VIDAA OS per 399 Euro anziché 499 Euro. Della stessa serie è disponibile pure una variante con pannello da 50 pollici a 499 Euro al posto di 579 Euro.

Rimanendo sui 50 pollici di dimensione schermo troviamo anche Hisense 50A72GQ a 799 Euro anziché 849 Euro; tra le differenze principali rispetto al modello precedente segnaliamo il supporto a Dolby Atmos lato audio, tecnologia Quantum Dot e un design leggermente diverso. Nella stessa serie troviamo il modello Hisense 55A72GQ con display da 55 pollici e le medesime caratteristiche, per il resto, del sopra visto televisore; in questo caso, però, si parla di 899 Euro anziché 999 Euro.

Dulcis in fundo, non mancano TV oltre i 60 pollici di diagonale: tra questi segnaliamo Hisense 65A7340F con schermo da 65 pollici, sistema operativo VIDAA, risoluzione 3840 x 2160 e Dolby Digital Plus lato audio, offerto a 699 Euro al posto dei 749 Euro base. Infine, troviamo anche Hisense 75A7120F a 1099 Euro anziché 1199 Euro, dotato di schermo da 75 pollici.

Al contempo, anche Amazon sta proponendo grandi sconti su altri TV per marchi come Samsung e LG.