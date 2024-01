Euronics: oltre 200 Euro di sconto su TV QLED UHD 4K da 50 pollici

Ancora offerte in quest’ultimo lunedì di Gennaio 2024. Euronics, con il suo volantino, permette di acquistare ad un prezzo molto conveniente un televisore a marchio Hisense con diagonale da 50 pollici.

Si tratta dell’Hisense QLED 50E79KQ, che è disponibile a 402 Euro, in calo rispetto ai 629 Euro di listino. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 134 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, mentre per quanto riguarda la consegna è necessario pagare un extra di 49 Euro per riceverlo direttamente a casa. Ovviamente, viene anche garantita ed offerta la possibilità di effettuare il ritiro presso uno dei punti vendita più vicino: basta scegliere lo store desiderato ed il gioco è fatto.

A livello tecnico, il TV si basa sulla tecnologia Quantum Dot per il display ed offre una risoluzione 4K Ultra HD con supporto all’HDR Dolby Vision che rende l’immagine ancora più realistica e raffinata. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, è presente Smart VIDAA U6 che facilita l’accesso ai contenuti ed alle applicazioni. Il telecomando integra anche un controllo vocale, mentre dal fronte sonoro troviamo il Dolby Atmos che offre un suono coinvolgente. Non mancano le opzioni collegate all’intelligenza artificiale, come AI Picture che ottimizza in maniera intelligente la luminosità, risoluzione e settaggio colore.