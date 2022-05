Euronics, fino al 25 Maggio ci sono 50 prodotti al 50%: le offerte del volantino

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che propone "50 prodotti al 50%" fino al 25 Maggio 2022 ed include tantissimi prodotti a prezzo ridotto. Ovviamente, non mancano le promozioni su TV, smartphone ed in generale su vari prodotti tecnologici.

Tra i televisori, segnaliamo l'OLED 55C1 da 55 pollici a 1199 Euro, il 36,8% in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore. Il NanoCell 50NANO796C da 50 pollici invece viene proposto a 399 Euro, con uno sconto del 55% rispetto agli 899 Euro precedenti. Fra i prodotti Samsung, segnaliamo il QN85A da 55 pollici a 999 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il Q60A da 50 pollici passa a 549 Euro, in calo dai 999 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Galaxy A22 5G di Samsung viene proposto a 189 Euro, il 24% in meno dai 249 Euro di listino, mentre il Galaxy S21 FE 5G passa a 480 Euro, il 37% in meno dai 769 Euro imposti dal produttore. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, invece, passa a 349 Euro, mentre il Redmi Note 10 Pro passa a 249,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre consigliamo di consultare lo store locator sul sito web.