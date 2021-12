Euronics: 25% di sconto su TV LG e Samsung da 43 e 50 pollici 4K

Non ci sono solo gli sconti Amazon di oggi tra le promozioni protagoniste di questo 8 Dicembre 2021. Anche Euronics infatti rilancia e propone due modelli di TV molto interessanti, con diagonali da 43 a 50 pollici, a prezzi ridotti.

Partendo dal più "piccolino" della serie, si tratta del Samsung QE43Q0A da 43 pollici, che viene proposto a 640 Euro, il 20% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, con un risparmio di 159 Euro. La consegna a casa non è gratuita e l'arrivo al piano prevede il pagamento di un sovrapprezzo di ben 45 Euro, mentre il ritiro dell'usato è a costo zero, a differenza della protezione acquisto SERENA che passa a 59 Euro.

Interessante anche lo sconto sull'LG NanoCell 50NANO886PB da 50 pollici 4K del 2021, che viene proposto a 749 Euro: in questo caso siamo di fronte ad una riduzione del 25%, pari a 250 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino. La consegna al piano ha un costo di 49 Euro ed Euronics propone anche un'ampia gamma di servizi accessori: la configurazione TV costa 11 Euro, l'installazione a parete 39 Euro e la protezione acquisto 59 Euro. Gratuito invece il ritiro dell'usato.

Per entrambi, è possibile anche scegliere il ritiro contestuale in negozio.