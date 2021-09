Euronics, fino al 26% di sconto sui TV LG OLED C1, con gift card da 100 Euro in regalo

Giornata ricca di promozioni sui TV, quella di oggi. Dopo aver segnalato l'offerta Unieuro su un TV Samsung QLED, trova spazio anche Euronics che sconta fino al 26% i nuovi TV LG OLED della gamma C1 del 2021.

Le promozioni sono sui tre tagli, ma per due di questi sono previste delle offerte abbinate.

Nello specifico, l'LG OLED48C16LA da 48 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Come leggiamo nella scheda tecnica, però, acquistando questo TV OLED si riceverà una Gift Card Euronics del valore di 100 Euro, fino al 30 Settembre 2021 e salvo esaurimento scorte.

In offerta troviamo anche l'OLED55C16LA da 55 pollici, a 1399 Euro: in questo caso la riduzione è del 26%. La vendita abbinata su questo modello prevede che acquistando il TV OLED ed aggiungendo nel carrello la soundbar LG SP2, si riceverà non solo la gift card da 100 Euro, ma si pagherà tutto 1399 Euro.

Infine, segnaliamo la promozione sull'OLED65C16LA da 65 pollici, che viene proposto a 2342 Euro, con un risparmio del 21,91% rispetto ai 2999 Euro di listino.

Le offerte in questione sono valide solo nei punti vendita Siem e come sempre consigliamo di consultare lo Store Locator per tutte le informazioni.