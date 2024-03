Euronics, fino al 3 Aprile 2024 ci sono le 'Sorprese Tech' con offerte imperdibili

Nello stesso giorno in cui partono le nuove offerte solo online di Unieuro, rilanciamo il nuovo volantino Euronics attivo fino al 3 Aprile 2024 che propone le “Sorprese Tech” con una serie di offerte imperdibili su tanti prodotti tech.

La scopa elettrica Dyson V8 è disponibile a 279 Euro, in calo rispetto ai 399 Euro di listino.

In offerta però troviamo anche il Lenovo Ideapad Slim 3 da 15 pollici con Intel Core i5 a 599 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 799,99 Euro imposti dal produttore. In offerta anche l’ASUS K3405ZU a 1099 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino.

Il TV LG 65NANO766QA da 65 pollici, invece, è disponibile a 699 Euro,mentre l’Hisense Q-LED UHD 43E79KQ da 43 pollici viene invece proposto a 299 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 329,90 Euro di listino.

Non mancano le promozioni su tutto quanto riguarda la telefonia: l’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm invece è disponibile a 489 Euro, mentre la variante da 41mm è in vendita a 459 Euro. Apple Watch SE può essere acquistato a 289 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo.Per tutte le informazioni su vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.