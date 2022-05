Euronics, 3 smartphone Xiaomi in offerta: 11 Lite 5G NE al 40% in meno

Se siete alla ricerca di un telefono nuovo, oltre agli smartphone Samsung e Xiaomi a meno di 250 Euro da Mediaworld potrete trovare altri modelli in offerta da Euronics. In particolare, di seguito troverete 3 smartphone Xiaomi in sconto, appartenenti tutti alla fascia media.

Ci avviamo con lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 venduto a 209 Euro contro i 249,90 Euro di listino. Si tratta di un dispositivo mobile con schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici seguito sotto la scocca da 128 GB di archiviazione, 4 GB di RAM e il chipset Qualcomm Snapdragon 680, mentre la batteria è da 5.000 mAh. Il comparto fotocamera chiude il cerchio con quattro sensori posteriori (50 MP Principale + 8 MP Ultra grandangolare + 2 MP Telemacro + 2 MP Profondità) e uno anteriore singolo da 13 megapixel.

Segue a 249,90 Euro anziché 329,90 Euro il modello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dotato sempre di un display AMOLED FHD+ ma da 6,67 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con SoC Qualcomm Snapdragon 732G, 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM e batteria da 5.020 mAh. Lato fotocamera, dunque, troviamo anche qui una configurazione quad-camera posteriore (108 MP Principale + 8 MP Ultra grandangolare + 5 MP Telemacro + 2 MP Profondità) e una singola per selfie da 16 megapixel.

Il trio di modelli particolarmente degni di nota si conclude con Xiaomi 11 Lite 5G NE, modello proposto dalla catena di distribuzione europea a 302 Euro anziché 499,90 Euro, ovverosia al 40% in meno. Qui troviamo un pannello AMOLED FHD+ da 6,55 pollici a 90Hz con Dolby Vision, chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, batteria da 4.250 mAh, 128 GB di archiviazione interna e 8 GB di memoria RAM. Dulcis in fundo, come fotocamera troviamo frontalmente una lente da 20 MP e posteriormente tre lenti rispettivamente da 64 MP, 8 MP e 5 MP.

