Euronics, fino al 30 Novembre c'è l'Extra Black Friday: le offerte del nuovo volantino

Euronics lancia oggi il nuovo volantino del Black Friday, battezzato "Extra Black Friday", che sarà attivo fino al prossimo 30 Novembre e permetterà di acquistare a prezzo ridotto tantissimi dispositivi e prodotti d'elettronica.

Partendo dagli smartphone, Huawei P40 Lite E è disponibile a 139 Euro, dai 199 Euro di listino. In sconto però troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9 a 169 Euro, il 26% in meno rispetto ai 229 Euro di listino, ed il Redmi Note 9S nella variante con 128 gigabyte di memoria interna, a 199 Euro, per un risparmio considerevole se si tiene in considerazione che di listino costa 249 Euro. Tra gli sconti citiamo anche lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, a 299 Euro, 50 Euro in meno di 349 Euro precedenti.

Fronte Apple, citiamo l'offerta sull'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte ad 899 Euro, con iPhone Se da 128 gigabyte a 469 Euro.

In offerta però troviamo anche le AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 129 Euro: il risparmio è di 179 Euro.

Passando al comparto dei TV, il Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, mentre l'LG OLED BX da 55 pollici passa a 999 Euro. Il 55 CX invece passa a 1299 Euro, mentre il modello da 77 pollici a 3980 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.