Euronics: 300 Euro di sconto su un notebook con NVIDIA RTX 3070

Come ampiamente noto, nella giornata di ieri Euronics ha lanciato gli Sconti in Love che propongono tantissimi prodotti in offerta. La lista è davvero molto ampia ed include anche un laptop da gaming, su cui viene proposta una riduzione del 17% rispetto al prezzo di listino.

Stiamo parlando dell'Acer Nitro 5, che passa a 1499 Euro, dai 1799 Euro di listino.

Il notebook ha uno schermo da 15,6 pollici Full HD con trattamento anti riflesso ad LCD. Sotto la scocca troviamo il processore AMD Ryzen 7 5800H da 3,2Ghz con turbo a 4,4 GHz, accompagnato da 16GB di RAM DDR4 ed un SSD da 512 gigabyte. L'aspetto interessante è rappresentato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, mentre come sistema operativo è ovviamente presente Windows 11.

La promozione sarà disponibile fino al prossimo 16 Febbraio 2022, salvo esaurimento scorte anticipato ovviamente. La consegna a casa ha invece un prezzo di 9,99 Euro da aggiungere al prezzo finale. Il ritiro dell'usato è ovviamente a costo zero, ed è possibile anche aggiungere la protezione acquisto SERENA che ha un prezzo di 89 Euro.

Disponibile anche il ritiro in negozio, ma chiaramente prima è necessario effettuare la verifica direttamente attraverso il tool disponibile direttamente nella scheda tecnica del prodotto.