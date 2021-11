Euronics: 4 computer portatili con sconti fino a 400 Euro, c'è modello con RTX 3070

In contemporanea allo sconto sull’aspirapolvere Dyson 2021, Euronics propone anche diversi computer portatili in offerta. I tagli di prezzo per alcuni modelli sono decisamente interessanti: vediamone quindi 4 a disposizione dei clienti, tra i quali figura anche un Lenovo Legion con RTX 3070.

Si parte dal modello Acer TMP215-41-R3QR scontato da 727 Euro a 499 Euro, dotato di schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 3 PRO 4450U da 3,7 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di archiviazione in formato SSD. Alla prima accensione presenterà il sistema operativo Windows 10 ma è compatibile con Windows 11.

Altro modello interessante è il laptop Lenovo V15 IIL con processore Intel Core i5-1035G1 da 3,6 GHz di clock massimo, chip grafico Intel UHD Graphics 620, 8 GB di RAM DDR4, 256 GB di archiviazione SSD e display LCD Full HD da 15,6 pollici. Il prezzo, in questo caso, è pari a 599 Euro anziché 899 Euro.

Salendo vertiginosamente di prezzo troviamo il computer MSI Prestige 14EVO a 1.049 Euro al posto di 1.399 Euro, dotato di processore Intel Core i7-1185G7 da 4,8 GHz di frequenza Turbo, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB totali, chip grafico integrato Intel Iris Xe e schermo LCD Full HD da 14 pollici. Anche in questo caso viene garantito l’upgrade gratuito a Windows 11, sebbene al lancio presenti Windows 10 Home.

Infine, il pezzo da novanta è Lenovo Legion 5 Pro a 1.899 Euro anziché 2.199 Euro, il quale conta sul processore AMD Ryzen 7 5800H da 4,4 GHz di clock Turbo, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB di vRAM, SSD da 1000 GB, 16 GB di RAM DDR4 e schermo LED da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e formato 16:10.

