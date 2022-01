Euronics: 40% di sconto sul TV LG OLED A1 da 48 pollici 4K, per poche ore

Il fine settimana di grandi sconti continua, e ci spostiamo anche sul sito di Euronics che propone una promozione molto interessante su un TV a marchio LG con pannello OLED, su cui è possibile godere di una riduzione del 40% rispetto al prezzo di listino.

Il televisore in questione è l'OLED 48A1 da 48 pollici della gamma A1 del 2021, che può essere acquistato ad 899 Euro, il 40% in meno rispetto ai 1499 Euro, con consegna al piano a pagamento (49 Euro) e ritiro dell'usato a costo zero.

Tra i servizi accessori proposti da Euronics troviamo anche la possibilità di godere della configurazione del TV al prezzo di 11 Euro, dell'installazione della TV a parete a 39 Euro e di aggiungere la protezione acquisto SERENA da 59 Euro.

L'offerta sarà valida fino alle 23:59 di oggi 31 Gennaio 2022, ovviamente salvo esaurimento scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Tramite la scheda prodotto è anche possibile verificare la disponibilità in negozio e di godere del servizio "Prenota e Ritira" cliccando direttamente sul pulsante dedicatao.

