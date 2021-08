Euronics: 5 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 300 Euro, c'è un'esclusiva

Mentre prosegue la Dyson Week Summer Edition da Euronics, la catena di negozi continua anche a proporre diversi smart TV DVB-T2 a prezzi decisamente convenienti, tra cui in particolare 5 televisori in sconto sotto i 300 Euro. Vediamo quali sono i modelli interessati e le loro caratteristiche tecniche.

Partendo dal televisore più economico, troviamo il modello Samsung UE24N4300AUXZT con pannello LED HD Ready (dunque risoluzione 1366 x 768) da 24 pollici, supporto all’HDR e agli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, ma anche funzionalità smart base Full Internet TV. Il prezzo a cui viene proposto è 226 Euro, per un 16% di sconto rispetto al prezzo base pari a 269 Euro.

Segue un modello esclusivo di Euronics, ovvero lo smart TV Nikkei NI32HG7NA9 con pannello LED HD Ready da 32 pollici e frequenza di aggiornamento a 50 Hz, supporto all’HDR e agli standard DCB-T2 e DVB-S2, per un prezzo pari a 269 Euro anziché 319 Euro.

A 279 Euro anziché 329 Euro, invece, è disponibile lo smart TV Philips 24PFS6855/12 con sistema operativo proprietario e app preinstallate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video, pannello LED Full HD (1920 x 1080) da 24 pollici, ma senza HDR. Altro modello a marchio Philips è invece la variante 32PFS6855/12 che differisce dal precedente solo per il pannello da 32 pollici e la presenza di una porta HDMI aggiuntiva, oltre che il prezzo pari a 299 Euro contro i 349 Euro di listino.

Dulcis in fundo, tra le offerte del periodo di Euronics si segnala anche il televisore LG 32LM6370PLA uscito durante il 2021 e dotato di pannello LED Full HD da 32 pollici, sistema operativo WebOS, supporto all’HDR e compatibilità con lo standard DVB-T2, per 299 Euro anziché 329 Euro.

Tra le altre promozioni di Euronics segnaliamo anche il volantino "+ Prendi - Spendi" che permette di ottenere fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa.