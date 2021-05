Euronics, ben 6 smart TV DVB-T2 sono scontati sotto i 250 Euro

Euronics nella giornata di ieri ha lanciato il volantino Tecnoshow con una vasta serie di offerte su dispositivi come computer all-in-one, notebook e monitor, ma non finisce qui. La catena di negozi in questo periodo offre anche ben sei smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro: vediamo quali sono i modelli interessati.

Cominciamo come da nostra prassi dal modello più conveniente, dunque il televisore TeleSystem TS24LS09. Si tratta di un dispositivo dotato di display LED HD Ready da 24 pollici con risoluzione 1366x768 pixel, supporto al DVB-T2 HEVC per il digitale terrestre e connessione a WiFi ed Ethernet, assieme a Slot Common Interface +. Il prezzo attuale pone questo TV a 159 Euro contro i 229 Euro di listino, per un’offerta del 30.57%.

Altro televisore firmato TeleSystem è il modello SMX10 venduto a 219 Euro anziché 299 Euro. In questo caso si parla di un display LED HD Ready da 32 pollici con refresh rate di 60 Hz, sistema operativo Aptoide TV per soddisfare le esigenze “smart”, supporto allo standard DVB-T2 e DVB-S2 e, infine, decoder Dolby Digital Plus lato audio.

Altrettanto interessanti, per chi non ha particolari esigenze, sono lo smart TV Nordmende ND24S3100 con pannello LED da 24 pollici con risoluzione pari a 1366x768 pixel, Internet TV e DVB-T2, proposto a 149 Euro anziché 199 Euro. Altrimenti è disponibile anche Samsung UE24N4300AUXZT, smart TV con display LED da 24 pollici, medesima risoluzione del modello precedente, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, il tutto a 209 Euro al posto di 269 Euro.

Tra i marchi più noti troviamo lo smart TV Philips 24PFS6855/12 con schermo LED Full HD (1920x1080) da 24 pollici, piattaforma Saphi Smart TV, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, con prezzo che scende da 299 Euro a 229 Euro. Dulcis in fundo, troviamo anche lo smart TV Panasonic TX-24JS350E con display LED HD da 24 pollici, tecnologia HDR Brightness Enhancer e i sintonizzatori per i nuovi standard, in offerta a 229 Euro contro i 299 Euro di listino.

Nella giornata di oggi abbiamo segnalato anche diversi sconti su TV OLED Sony, Samsung e LG da Unieuro come parte del volantino di maggio 2021.