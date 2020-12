Euronics, al via gli Affarissimi di Fine anno: fino a 300 Euro di sconto immediato

Euronics ha annunciato oggi il via ad un’altra interessante promozione, battezzata “Magic Days”, che permette di ottenere uno sconto immediato fino a 300 Euro direttamente alla cassa.

Come avvenuto anche in altre circostanze, l’offerta - che sarà attiva fino al prossimo 3 Gennaio 2021 - si articola su tre fasce di sconti, che si attivano a seconda della spesa:

50 Euro di sconto su una spesa di almeno 450 Euro;

100 Euro di sconto su una spesa di almeno 750 Euro;

150 Euro di sconto su una spesa di almeno 1.050 Euro;

300 Euro di sconto su una spesa di almeno 2.050 Euro.

Restano esclusi tutti i prodotti Apple, Dyson, le console Sony, Microsoft e Nintendo, i notebook, PC ed all-in-one, i tablet, i prodotti per la mobilità come e-bike e monopattini, le ricariche telefoniche, per le piattaforme televisive e games card, e le gift card, abbonamenti, trasporti ed installazioni.

Inoltre, viene anche indicato che qualora dovessero essere presenti nello stesso scontrino più prodotti, il limite massimo di smartphone per accedere allo sconto è fissato ad uno.

Tutti i dettagli e le condizioni della promozione sono disponibili nel regolamento allegato.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti. L'occasione è comunque molto ghiotta, al netto delle restrizioni.