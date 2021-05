Euronics annuncia il Dyson Weekend: due giorni di sconti sui prodotti Dyson

Euronics ha annunciato che a partire dal prossimo 7 Maggio, prenderà il via il "Dyson Weekend", composto da due giorni di promozioni sui prodotti del popolare marchio inglese. Le offerte inizieranno domani e si concluderanno nella giornata di domenica, e saranno valide solo online.

Come si può vedere direttamente nella pagina del Dyson Weekend, Euronics non ha diffuso alcuna informazione sui contenuti del volantino, e si è limitata ad inserire il claim "un ciclone di tecnologia" e la precisazione che si tratterà di una "promozione valida solo online" che inizierà tra 20 ore.

Ovviamente riporteremo su queste pagine le varie offerte che rientreranno nel nuovo volantino. Della tecnologia Dyson abbiamo parlato ampiamente su queste pagine, evidenziando l'approccio ingegneristico che è presente nei vari prodotti e che giustificano i prezzi elevati.

Il marchio inglese, secondo le indiscrezioni poi confermate in via ufficiali, ha anche lavorato su una auto elettrica che poi è stata mostrata in due immagini pubblicate sul The Times, dove alcuni dirigenti hanno anche diffuso alcune informazioni sul progetto N526. Nelle intenzioni degli ingegneri, la macchina avrebbe offerto sette posti a sedere ed un'autonomia di quasi mille chilometri con una singola carica, grazie alle batterie allo stato solide basate su una tecnologia proprietaria.

Nel frattempo, tornando alle offerte, sono le ultime ore degli XDays Mediaworld, ed abbiamo già riportato qualche offerta da non lasciarvi sfuggire.