Euronics annuncia il volantino del Black Friday 2019: in arrivo sconti fino al 50%

Euronics è l'ultima grande catena di distribuzione ad aver annunciato il volantino del Black Friday, che segue una serie di iniziative promozionali in avvicinamento al Venerdì Nero dello Shopping. Nella giornata di domani, giovedì 28 Novembre, partirà il volantino ufficiale che si concluderà il 2 Dicembre.

L'attività dedicata al venerdì nero di Euronics sarà attiva per tutto il fine settimana, e prevede una ricca offerta di prodotti di tutte le categorie merceologiche con sconti importanti, anche oltre il 50%.

“Il Black Friday è diventato un momento d’acquisto in grado di catalizzare ogni anno vendite sempre più importanti ed è sempre più conosciuto e atteso dagli italiani di fasce d’età anche molto diverse. Tutti elementi che fanno di questo appuntamento l’evento di shopping di tecnologia più importante dell’anno. Recenti sondaggi confermano inoltre che l’hi-tech e gli elettrodomestici saranno fra le categorie sulle quali si orienterà maggiormente l’attenzione degli italiani” ha dichiarato Stefano Polla, direttore commerciale di Euronics: “Il nostro obiettivo è stato quindi di offrire delle occasioni di acquisto in grado d’intercettare target diversi e una gamma molto ampia di esigenze e di desideri grazie a un’ampia gamma di offerta di prodotti che abbiamo attentamente selezionato fra quelli più ricercati e innovativi in linea con il richiamo al futuro del claim della campagna”.

