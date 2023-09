Euronics anticipa il Black Friday con il nuovo volantino Black Star: sconti fino all'11/10

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics dà il via alla nuova iniziativa promozionale “Black Star” che fino all’11 Ottobre 2023 propone un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Nel comparto telefonia, segnaliamo il Samsung Galaxy A33 5G a 249 Euro, ma anche il Galaxy A54 5G da 128 gigabyte a 349 Euro, con un risparmio di 150 Euro dai 499,90 Euro di listino.

Nella sezione informatica ed accessori invece segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte ad 899 Euro, dal prezzo consigliato di 1229 Euro. L’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage invece è disponibile a 349 Euro, dai 439 Euro imposti da Apple.

Per quanto concerne la sezione audio video invece, l’LG 75UR78006LK da 65 pollici è disponibile in offerta ad 899 Euro, mentre l’LG 55QNED826RE da 55 pollici passa a 699 Euro. Fronte Samsung, invece, il Samsung QE65Q70CATXZT da 65 pollici viene proposto a 1099 Euro, dal prezzo consigliato di 1299 Euro, mentre l’UE43CU8070UXZT da 43 pollici è disponibile in sconto a 449 Euro, dai 479 Euro di listino.

