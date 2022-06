Da Euronics arriva il Black Friday d'Estate: offerte fino al 50% da oggi al 22 Giugno 2022

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che propone il “Black Friday d’Estate” su un’ampia gamma di prodotti fino al prossimo 22 Giugno 2022, con possibilità di godere di riduzioni fino al 50%.

Partendo dai televisori, l’LG OLED Evo Serie C2 da 48 pollici in abbinata con Xbox Series S è disponibile a 1499,99 Euro, il 24,9% in meno rispetto ai 1998 Euro. In offerta troviamo anche l’OLED 55C1 da 55 pollici di LG, a 999 Euro, il 47% in meno dai 1899 Euro precedenti.

Tra i PC e notebook, invece, segnaliamo l’Ideapad 3 con processore Intel Celeron N4020 con scheda grafica integrata, SSD da 128 gigabyte con 4GB di RAM DDR4 e Windows 11 home in S Mode come sistema operativo. Il prezzo proposto è di 249,99 Euro, il 34% in meno dai 379 Euro di listino, mentre l’HP 15S con AMD Ryzen 3 5300U, grafica AMD Radeon, 8GB di RAM DDR4 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 349 Euro. L’Acer Nitro 5 da gaming con Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce 3060 con 6GB di memoria GDDR6, SSD da 1 terabyte e 16GB di RAM invece passa a 1349 Euro, con uno sconto del 20% dai 1699 Euro precedenti.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Redmi Note 10 Pro può essere acquistato a 229,99 Euro, mentre il Redmi 9C a 159,99 Euro. Il Samsung Galaxy S22 nella configurazione 8/256GB invece è disponibile a 799 Euro, mentre se si opta per quella con 8/128GB il prezzo cala a 769 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.